Ambulância colide com caminhonete ao tentar fazer retorno irregular em Moreno

Colisão com ambulância aconteceu no sentido para o interior no início da tarde desta quinta (27)

Ambulância envolvida em acidente em Moreno ficou danificada (Foto: PRF)

Um acidente ocorrido por volta do meio-dia desta quinta-feira (27) deixou uma ambulância e uma caminhonete danificadas no km 27,2 da BR-232, em Moreno, no sentido Interior. A colisão aconteceu após uma manobra irregular.

Segundo as primeiras informações, o motorista da ambulância trafegava pelo acostamento e tentou acessar a pista para fazer um retorno em um ponto não permitido. A manobra acabou causando o choque com a caminhonete, que seguia normalmente pela rodovia.

O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, o motorista da ambulância não estava mais presente. A suspeita é de que ele tenha sido socorrido antes da chegada da viatura.