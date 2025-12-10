Secretário de Calumbi é preso preventivamente após agredir esposa com câncer a pauladas

Numeriano Luiz de Sá foi detido na terça-feira (9) depois de agredir a mulher em um apartamento na capital

Sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça de Pernambuco converteu em preventiva a prisão do secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, Numeriano Luiz de Sá, após audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias da Capital, nesta quarta-feira (10). O sargento reformado da Polícia Militar foi detido após espancar a esposa, uma mulher de 45 anos que faz tratamento contra o câncer, em um apartamento no Recife.

O secretário foi autuado por tentativa de feminicídio depois que bateu na esposa com um bastão na manhã de terça-feira (9) em um apartamento na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Centro do Recife.

A vítima foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e pedidos de ajuda. No local, a mulher foi encontrada ferida e ensanguentada. A Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A esposa do secretário foi encaminhada para o Hospital Português, no Paissandu, área central do Recife. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar os fatos.

Este ano, Pernambuco já soma 38.625 casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), que leva em conta o período entre janeiro e novembro. Somente no Recife foram 6.372 violências do tipo. Além disso, foram contabilizados 82 feminicídios no mesmo período.