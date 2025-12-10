Secretário de Esportes de Calumbi, no sertão, é preso no Recife por tentar matar esposa
O sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, foi preso em flagrante por usar um bastão para bater na esposa
Publicado: 10/12/2025 às 11:55
Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)
O sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, foi preso em flagrante por tentar matar a própria esposa, no Recife.
Ele é secretário municipal de Esportes de Calumbi, no Sertão pernambucano. Ele é suspeito de usar um bastão para agredir a mulher, que faz tratamento de câncer.
A agressão aconteceu na terça (9), no apartamento da família, na Rua da Aurora, na área central do Recife. A vítima foi levada para um hospital da capital pernambucana.
Vizinhos do casala contaram que ouvira a mulher gritando. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pelo Diario.
Por meio de nota divulgada nesta quarta (10), a Polícia Civil disse que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.
“A Polícia Civil de Pernambuco informa que autuou em flagrante um homem de 64 anos por tentativa de feminicídio. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos”, acrescentou.