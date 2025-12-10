Secretário de Esportes de Calumbi, no sertão, é preso no Recife por tentar matar esposa

O sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, foi preso em flagrante por usar um bastão para bater na esposa

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

O sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, foi preso em flagrante por tentar matar a própria esposa, no Recife.

Ele é secretário municipal de Esportes de Calumbi, no Sertão pernambucano. Ele é suspeito de usar um bastão para agredir a mulher, que faz tratamento de câncer.

A agressão aconteceu na terça (9), no apartamento da família, na Rua da Aurora, na área central do Recife. A vítima foi levada para um hospital da capital pernambucana.

Vizinhos do casala contaram que ouvira a mulher gritando. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pelo Diario.

Por meio de nota divulgada nesta quarta (10), a Polícia Civil disse que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que autuou em flagrante um homem de 64 anos por tentativa de feminicídio. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos”, acrescentou.

