IBGE: Pernambuco tem 3ª maior taxa de casamentos e divórcios do Nordeste

Dados de 2024 mostram retração de nascimentos, leve alta nos casamentos gerais e crescimento expressivo das uniões homoafetivas; Nordeste tem a menor taxa de nupcialidade do país

De acordo com a tese fixada pelo STJ, basta a vontade de uma das partes para que o divórcio seja decretado (Freepik )

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (10), as Estatísticas do Registro Civil 2024, levantamento publicado desde 1974 e responsável por monitorar dados sobre nascimentos, casamentos e divórcios em todo o país.

De acordo com as informações, o Brasil registrou novamente uma redução no número de nascidos vivos e apresentou aumento nos casamentos civis, especialmente entre pessoas do mesmo sexo. Os divórcios também mostraram queda em relação ao ano anterior.

Natalidade do Brasil cai pelo sexto ano seguido

Em 2024, o Brasil registrou 2.376.901 nascimentos, número que representa uma queda de 5,8% em comparação com 2023. Esse é o sexto ano consecutivo em que o país apresenta redução na natalidade, reforçando um movimento contínuo de diminuição do crescimento populacional.

Casamentos têm leve alta, mas Nordeste registra menores taxas

Ao todo, 948.925 casamentos civis foram registrados em cartórios no país em 2024, com alta de 0,9% em comparação ao ano anterior. Todas as regiões brasileiras registraram crescimento, contudo o Nordeste o menor, com 4,7%.

Centro-Oeste: 6,6%



Sudeste: 6,0%



Norte: 5,6%



Sul: 5,2%



Nordeste: 4,7%

A média nacional foi de 5,6%. Pernambuco registrou 5,2%, ocupando o terceiro lugar na região, ficando atrás da Paraíba (5,6%) e de Alagoas (5,5%).

Casamentos entre pessoas do mesmo sexo crescem 8,8% no país

Entre os quase 949 mil casamentos registrados, 12.187 foram entre pessoas do mesmo sexo, número 8,8% maior do que em 2023.

A região Nordeste ficou em segundo lugar, atrás apenas do Centro-Oeste. O aumento ocorreu em quase todas as regiões, exceto o Norte:

Centro-Oeste: +28,2%

Nordeste: +16,4%

Sudeste: +6,1%

Sul: +4,2%

Norte: –4,2%

Divórcios apresentam queda nacional

O levantamento também aponta queda nos divórcios. Em 2024, foram concedidos 428.301 divórcios — incluindo decisões judiciais e escrituras extrajudiciais — número 2,8% menor do que o registrado em 2023, quando foram contabilizados 440.827 casos.

A taxa geral de divórcios no país ficou em 2,7%. No Nordeste, o índice é de 2,2%, o penúltimo entre as regiões brasileiras. Em Pernambuco, a taxa chegou a 2,3%, ocupando a terceira posição dentro da região, ficando atrás de Alagoas (2,8%) e Bahia (2,5%).