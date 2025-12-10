IBGE: Casamentos voltam a crescer em 2024, mas ainda não retomam nível pré-pandemia

Em 2024, foram realizados 948.925 registros de casamento, um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior

O número de casamentos no Brasil apresentou no ano passado um ligeiro aumento, mas ainda segue abaixo dos registros pré-pandemia de covid-19. Em 2024, foram realizados 948.925 registros de casamento, um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 12.187 foram entre pessoas do mesmo sexo - o maior número desde o início da série, em 2013.

Desde 2016 a tendência registrada era de queda nos números de casamentos, o que se aprofundou em 2020 e 2021 por conta da pandemia de covid-19. Nos anos seguintes, as cerimônias voltaram a acontecer, mas não alcançaram o total observado em 2019. Em 2023, esse volume foi inferior ao de 2022, com 29 242 casamentos a menos.

Em 2024, ocorreram 8.126 casamentos civis a mais que em 2023, mas, mesmo com esse aumento, o número de casamentos registrados em 2024 não alcançou a média observada no período de 2015 a 2019. Segundo os técnicos do IBGE ainda não é possível falar em reversão de tendência de queda nos registros.

Registros de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo

Em relação ao número de registros de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, foi observado aumento de 8,8% entre 2023 (11.198) e 2024 (12.187), o maior número de registros desde 2013 quando o número passou a ser aferido. Em 2024, os as uniões entre mulheres foram maioria: representaram 64,6% dos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo.

No entanto, a pesquisa também revela que os casamentos estão durando cada vez menos no Brasil. Há 20 anos, a média de duração de um casamento no Brasil era de 17,1 anos. Em 2014 o número caiu para 14,7 e, no ano passado, para 13,8.

A pesquisa registrou em 2024 um total de 9.428.301 divórcios entre pessoas de sexos diferentes concedidos em primeira instância ou realizados por escrituras extrajudiciais, o que representa uma redução de 2,8% em relação ao total contabilizado em 2023.

De forma geral, nos últimos anos, o número de divórcios vem aumentando. Segundo os técnicos do IBGE, a queda registrada no ano passado ainda não é suficiente para indicar uma mudança dessa tendência.

