Jovens desaparecidos são encontrados mortos em área rural de Itambé

Os corpos foram encontrados na manhã desta segunda (8) por populares, em uma área de canavial do Engenho Laços, na zona rural da cidade de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Os corpos de dois jovens desaparecidos no município de Ferreiros foram encontrados mortos e em avançado estado de decomposição na manhã de segunda-feira (8), em uma área de canavial do Engenho Laços, na zona rural da cidade de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Cauã Victor da Silva Montenegro, 22 anos, e Igor Gabriel Pires dos Santos, 21 anos.

De acordo com familiares, ambos haviam desaparecido há cerca de cinco dias, após saírem de casa em uma motocicleta.

Segundo a polícia, os corpos foram localizados por moradores da região. Familiares também estiveram no local e realizaram o reconhecimento.

Ainda de acordo com a corporação, Cauã e Igor já tinham sido presos anteriormente por envolvimento com drogas.

O isolamento da área foi realizado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística. Após a perícia, os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso registrado como duplo homicídio, está sob as investigações da 11ª Delegacia Seccional de Goiana. Um inquérito foi instaurado para identificar a autoria e motivação do crime.