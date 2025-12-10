Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro diante dos filhos em Cajueiro Seco, Jaboatão

Caso brutal de feminicídio aconteceu nesta terça (9); um homem, de 34 anos, foi preso e autuado pelo crime de feminicídio consumado

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Arquivo DP Foto)

Mais um caso brutal de feminicídio aconteceu em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, nesta terça-feira (9). Uma mulher de 32 anos, que estava em casa com os filhos, foi atacada e morta a facadas no pescoço pelo ex-companheiro.

Informações extraoficiais apontam que ela se chamava Carla Pimentel e tinha uma medida protetiva contra o homem que a matou.

A Polícia Civil de Pernambuco informou via nota oficial que a sua Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul autou, nesta terça, um homem de 34 anos, pelo crime de feminicídio consumado de uma mulher de 32 anos, com perfurações de arma branca.

“O autor foi levado ao DHPP para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficou à disposição da justiça.”, concluiu a nota.

