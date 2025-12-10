Saúde lança o Dia Enfrentamento às Arboviroses devido ao risco de aumento de casos em 2026

Secretaria Estadual de Saúde (SES) criou a campanha preventiva com base no diagnóstico técnico que aponta um risco acentuado de um quadro epidêmico de dengue no próximo ano

O serviço foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) (Foto: Arquivo)

Esta quarta-feira (10) é o Dia de Enfrentamento às Arboviroses na Atenção Primária de Pernambuco (DEAAP-PE). A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que visa fortalecer a resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) diante do cenário atual e perspectiva de aumento de casos envolvendo as arboviroses no estado.

A ação mobilizará equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), Vigilância em Saúde e profissionais convidados em momento de atualização, integração e capacitação simultânea em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e espaços coletivos definidos pelas gestões municipais.

Participarão da mobilização agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, enfermeiros, médicos, técnicos, equipes da Vigilância em Saúde e profissionais dos polos-base indígenas (em articulação com o DSEI/PE) e equipes da Saúde Prisional.

A recomendação é que as equipes das UBS participem reunidas, garantindo troca de conhecimento, alinhamento interno e adesão integral como dia de trabalho. A programação ocorre das 8h30 às 12h, com transmissão estadual e emissão de certificado para os participantes.

A transmissão será realizada pelo portal da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE). Em breve será disponibilizado um link, via Gerência Regional de Saúde (Geres), para que os municípios inscrevam suas equipes, além de material de apoio.

Coordenado pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária (SEVSAP), o evento foi construído com base no diagnóstico técnico que aponta um risco acentuado de um quadro epidêmico de dengue no próximo ano.

Preocupação acentuada pela circulação ampliada do sorotipo DENV-III, pelo crescimento de casos extra-sazonais ao longo de 2025 e pela possível ausência de intervalo entre a sazonalidade desse ano e a de 2026. Esse conjunto de fatores aumenta a probabilidade de reinfecções, casos graves e pressão sobre a rede assistencial.

A preparação antecipada e articulada é essencial para reduzir riscos e evitar cenários de não-retorno, quando a transmissão atinge níveis que dificultam intervenções rápidas e efetivas.

Ao longo dos últimos anos, as arboviroses (dengue, chikungunya e zika) se consolidaram como desafios complexos, que ultrapassam o campo exclusivo da Vigilância Ambiental e exigem ações integradas entre setores, áreas da saúde e a própria comunidade.

“O Dia de Enfrentamento às Arboviroses na Atenção Primária foi pensado com o propósito de romper a fragmentação histórica e consolidar uma prática permanente de cooperação entre as áreas de Atenção Primária à Saúde (APS), vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, mobilização social e educação em saúde e a rede assistencial de média e alta complexidade”, destaca o diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

Ação torna-se estratégica por ser realizada antes do pico sazonal para as arboviroses no país. O mês de dezembro foi escolhido por ser anterior ao período de maior incidência de casos e evitar meses de férias e carnaval, que tradicionalmente são momentos que prejudicariam a adesão.

A antecipação permite que equipes iniciem 2026 com estratégias alinhadas e capacidade ampliada para atuação clínica, vigilância territorial e mobilização social.

Durante a programação, técnicos discutirão o Panorama das arboviroses em Pernambuco, desde sua evolução até a detecção da circulação do DENV-III; Os papeis de quem enfrenta as arboviroses: da equipe multi à interdisciplinar; visando à discussão dos diversos atores como os Agentes de Endemias, responsáveis pelo monitoramento, visita domiciliar, educação comunitária.

Os Agentes Comunitários de Saúde, voltados para o estabelecimento do vínculo com famílias, a notificação precoce e a mobilização local. Neste contexto, também há os técnicos da Vigilância Epidemiológica, direcionados para qualificação da informação, feedback para a atenção primária, produção de boletins; e os Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e médicos, que atuam no manejo clínico adequado, acolhimento, estratificação de risco e notificação imediata.

