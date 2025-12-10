Contra os envolvidos estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru

Crimes de estelionato e lavagem de dinheiro são alvos de operação da Polícia Civil em Caruaru (Foto: Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação Honeypot, na manhã desta quarta-feira (10), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar, além da ordem de bloqueio de ativos financeiros.

De acordo com a Polícia Civil, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

Iniciada em maio de 2024, a operação contou com o emprego de cinquenta policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além do apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DITEL) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD).

