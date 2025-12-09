Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Pedido da defesa aponta a necessidade de uma internação hospitalar "imediata" por 5 a 7 dias para dois procedimentos

Ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal, onde está preso ( Sergio Lima / AFP)

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal e seja removido para o hospital DF Star para que possa ser submetido a intervenções cirúrgicas. O pedido da defesa aponta a necessidade de uma internação hospitalar "imediata" por 5 a 7 dias para dois procedimentos. A defesa também voltou a pedir que Bolsonaro seja enviado para a prisão domiciliar.

"Conforme informado pelo médico responsável pelo tratamento do peticionário, o ex-presidente precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela das cirurgias já registrada nos presente autos, como em razão da piora do diagnóstico de hernia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção cirúrgica", diz a defesa do ex-presidente.

De acordo com relatório médico apresentado para solicitar a internação, Bolsonaro "evolui com quadro de soluço incoercível prolongado e refratário às medidas convencionais".

"Em razão da persistência do quadro, que gera impacto significativo em repouso, alimentação, sono, respiração e qualidade de vida, há indicação médica de bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento reconhecido como opção terapêutica em casos de singultos graves e refratários", explicam os médicos completando:

"A infiltração anestésica é devido à necessidade clínica imediata, visando reduzir a hiperatividade diafragmática responsável pelo reflexo do singulto e proporcionar alívio sintomático. Dessa forma, justifica-se plenamente a realização do bloqueio do nervo frênico, visto que todas as medidas menos invasivas já foram tentadas sem sucesso".

Além disso, os médicos apontam que Bolsonaro apresenta diagnóstico de hérnia inguinal unilateral "com indicação de tratamento cirúrgico, denominado herniorrafia inguinal convencional".

Segundo os médicos, Bolsonaro tem se queixado de dores e desconforto na região inguinal, "potencializados pelo aumento de pressão abdominal intermitente, causada pelas crises de soluços. Segundo eles, o tratamento cirúrgico deve ser feito com anestesia geral".