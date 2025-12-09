Cachorro morre eletrocutado em via de acesso ao Parque das Esculturas, no Recife

Animal recebeu descarga elétrica em área com histórico de fiação exposta; Prefeitura do Recife desligou energia preventivamente para a manutenção do local

De acordo com a Prefeitura do Recife, a fiação estava exposta porque a tampa de uma caixa de passagem foi retirada, provavelmente por vândalos na tentativa de furtar os cabos. (Reprodução de Vídeo)

Um cachorro morreu eletrocutado na estrada que leva ao Parque das Esculturas Francisco Brennand, no Recife Antigo. O animal recebeu uma descarga elétrica enquanto caminhava pela via e foi encontrado morto na margem da pista, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O cachorro era cuidado por pescadores da Bacia do Pina.

Moradores e frequentadores relatam que o local apresenta, há anos, problemas envolvendo fiação solta, cabos descobertos e vazamentos de energia.

No trecho, também há caixas de energia abertas e com fios partidos. Segundo moradores das redondezas, a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) realiza intervenções periódicas, mas elas nem sempre evitam novas falhas.

O que diz a Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife informou que desligou preventivamente a energia da estrada para realizar manutenção e enviou uma equipe da Emlurb para isolar a área, eliminando qualquer risco de novos incidentes.

Ainda de acordo com a gestão municipal, a fiação estava exposta porque a tampa de uma caixa de passagem foi retirada, provavelmente por vândalos na tentativa de furtar os cabos. Apesar do incidente, o Parque das Esculturas segue funcionando normalmente.

Com informações da TV Jornal.