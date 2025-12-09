"Vai cair. Tá caindo. Olha lá, caiu", diz homem que filmou pouso forçado de ultraleve na praia de Muro Alto

Prefeito de barreiros, na Mata Sul, estava na aeronave, que fez pouso forçado, na segunda (8), na orla de Ipojuca, no Grande Recife. Não houve feridos

Ultraleve foi filmado antes de pouso forçado em Muro Alto (Redes Sociais )

Um vídeo postado em uma rede social mostra como foram os segundos anteriores ao pouso forçado de um ultraleve, na tarde de segunda (8), na praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Grande Recife.

As imagens foram publicadas pelo Portal PE News e mostram a aeronave sobrevoando a praia. A pessoa que acompanha esses momentos com uma narração: vai cair, tá caindo. Olha lá. Caiu”.

É possível observar que o equipamento teve uma pane no ar.

O piloto da aeronave era o prefeito de Barreiros, na Mata Sul pernambucana, Carlos Arthur Soares de Avelar Júnior, conhecido como Carlinhos da Pedreira (PP).

Apesar do susto, Carlinhos e um outro ocupante do ultraleve conseguiram sair da aeronave caminhando e não sofreram ferimentos graves.

Nas redes sociais do prefeito, é possível observar uma postagem na qual ele mostra preparativos em um ultraleve, dias antes dessa pane registrada na segunda.

O que pode ter acontecido

Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente nem sobre o ponto exato da colisão. A aeronave havia decolado do Aeródromo Coroa do Avião (ACA), no Litoral Norte de Pernambuco, rumo ao Aeródromo Herval, que fica em Barreiros.

"Parou o motor, que não era para ter parado. Seu Fernando está vindo para cá para a gente dar uma verificada, ver o que aconteceu, se foi entupimento, combustível contaminado, ninguém sabe. O motor parou, usei tudo o que aprendi [...] o importante é ter feito esse pouso, com garantia. O resto conserta", disse Carlinhos durante uma transmissão ao vivo em sua conta oficial do Instagram.

O chefe do Executivo municipal disse ainda que o motor da aeronave é "novinho, com 15 horas de voo", confirmando que havia algo errado. "Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, a pessoa tem que aprender a cair, porque voar todo mundo sabe", concluiu.

O prefeito foi atendido por uma equipe de saúde ainda na praia, que aferiu sua pressão e o deixou em observação.