Santa Catarina entra em alerta para chuva intensa e rajadas fortes com avanço de ciclone

Com o avanço do ciclone sobre Santa Catarina na terça-feira (9), a instabilidade ganha força

Ciclone extratropical provoca temporais e ventos fortes em Santa Catarina ( Secretaria de Proteção Defesa Civil de Santa Catarina)

A aproximação de um ciclone extratropical deve provocar forte instabilidade em Santa Catarina ao longo desta semana. De segunda (8) a quarta-feira (10), o estado poderá registrar chuva intensa, temporais isolados e rajadas de vento, segundo a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC/SC). O órgão alerta para risco moderado a alto de alagamentos, enxurradas e destelhamentos.

Os primeiros temporais, com chuva localizada e intensa, são esperados entre a tarde e a noite desta segunda. Grande Oeste, Alto Vale do Itajaí e Planaltos terão maior chance de ventos fortes e queda de granizo. No Litoral, a circulação marítima aumenta a nebulosidade e deixa o mar agitado. As temperaturas máximas permanecem elevadas, variando entre 27°C e 31°C em grande parte do estado.

Com o avanço do ciclone sobre a região na terça-feira (9), a instabilidade ganha força. A chuva se torna persistente e intensa em curtos períodos, sobretudo no Litoral e nas áreas serranas próximas, elevando o risco de alagamentos e enxurradas. No Litoral, as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h.

Na quarta-feira (10), o sistema se afasta para alto-mar, reduzindo a instabilidade. Ainda assim, o vento aumenta, chegando a 60–80 km/h em boa parte do estado, com picos de até 100 km/h em áreas costeiras e serranas. Pancadas rápidas de chuva ainda podem ocorrer, mas com menor risco de transtornos.

O mar deve permanecer agitado entre quarta e quinta-feira (11), com possibilidade de ressaca e ondas de 3,0 m a 3,5 m, podendo atingir 4,0 m em alto-mar no Litoral Sul. Na quinta, não há previsão de chuva, e o vento passa a soprar do sudeste.

A partir de sexta-feira (12), a formação de um novo sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o oeste da Região Sul volta a deixar o tempo instável, com chance de temporais e chuva localmente intensa.

Ciclone atípico

Meteorologistas da Defesa Civil e da Epagri/Ciram classificam o ciclone como atípico, por ocorrer em um período mais quente do ano e se formar próximo à costa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A pressão atmosférica mais baixa que a habitual e o deslocamento lento do sistema também chamam atenção, ampliando os impactos no estado. Os efeitos devem ser sentidos desde a formação, na segunda (8), até o afastamento para alto-mar, previsto para quinta (10).

Recomendações da Defesa Civil

Um ciclone extratropical provoca chuva intensa, temporais e ventos fortes entre segunda (08) e quarta-feira (10) em Santa Catarina. O risco é moderado a alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos e eventual queda de granizo.



????? Na terça (09), a chuva fica mais persistente… pic.twitter.com/JZsOSlHsv5 — Governo de SC (@GovSC) December 8, 2025

A SDC/SC alerta para o risco de deslizamentos devido ao volume de chuva e à fragilização do solo. O risco geológico se mantém em diversas regiões, com atenção moderada para a Grande Florianópolis e o Litoral Sul. Moradores devem redobrar os cuidados em encostas, taludes rodoviários e áreas previamente identificadas como de risco.

Em caso de temporal, a orientação é permanecer em local seguro, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados. Também é recomendado evitar a proximidade de árvores, placas, muros e postes, além de nunca atravessar áreas alagadas ou estruturas submersas, como pontes ou pontilhões.

A Defesa Civil reforça que a população deve acompanhar atualizações e novos alertas nos canais oficiais ao longo da semana.

Com informações da Defesa Civil de Santa Catarina