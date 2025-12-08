Pai morre e criança de 3 anos é baleada em barbearia no Recife

Crime aconteceu em Jardim São Paulo, na Zona Oeste. Além do homem que morreu e do menino, outra pessoa foi atingida pelos disparos

Sede do DHPP, no Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP Foto)

Uma criança de 3 anos foi baleada quando estava no colo do pai, em uma barbearia na Zona Oeste do Recife. No ataque a tiros, registrado no sábado (6), em Jardim São Paulo, o pai, identificado como Alexandre da Silva Santos, de 25 anos, foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu.



Os atiradores também feriram outro homem, de 21 anos, que estava no local. Os nomes da criança e do outro homem ferido não foram informados até esta segunda (8).

Informações iniciais dão conta de que as vítimas ainda foram levadas para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, também na Zona Oeste.

Testemunhas relataram que os dois homens estavam no estabelecimento quando um criminoso armado chegou e começou a atirar contra eles, fugindo em seguida.

O que dizem as polícias

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que uma equipe do 12º BPM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, em Jardim São Paulo.

“No local, o efetivo confirmou que uma criança e dois homens foram atingidos, todos socorridos para o Hospital Otávio de Freitas, onde um dos homens não resistiu. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil”, acrescentou o comunicado.

O caso foi registrado como "homicídio consumado" e "dupla tentativa de homicídios" e um inquérito foi aberto pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).