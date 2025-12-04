Suspeito de disparos que mataram adolescente em festa infantil é preso em Panelas

O caso aconteceu no dia 26 de outubro, em Panelas, no Agreste do estado, durante festa infantil da comunidade de Pau Ferro

Agentes da delegacia de Panelas conduziram as investigações do caso (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

A Polícia Civil prendeu, na madrugada da quarta-feira (3), o homem suspeito de ter causado a morte da adolescente Maryanne Ohanna Silva dos Santos, de 14 anos. Ele estava foragido desde os disparos ocorridos em 26 de outubro, na comunidade de Pau Ferro, em Panelas, no Agreste.

De acordo com a corporação, o suspeito, identificado inicialmente como Lucas, tentou fugir no momento da abordagem, mas foi capturado pelos agentes. As investigações indicam que ele tinha uma desavença com outro homem e teria ido ao local acompanhado de um comparsa para executá-lo.

Maryanne participava de uma festa infantil na comunidade quando foi atingida. No momento dos disparos, além da adolescente, outras duas pessoas foram feridas, mas sobreviveram. Segundo apuração policial, o alvo dos criminosos estava em um espetinho próximo à praça.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é conduzido pela Delegacia da 93ª Circunscrição - Panelas. “Após ser localizado pela equipe policial, o indivíduo foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça”, comunicou a corporação.

Relembre o caso

Maryanne Ohanna foi baleada enquanto conversava com outra adolescente durante a festa na praça da comunidade rural. Dois homens teriam chegado em uma motocicleta e efetuado diversos disparos com o objetivo de matar outro homem.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi registrado como homicídio consumado na Delegacia Seccional de Garanhuns.

