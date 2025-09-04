° / °
Vida Urbana
VIOLÊNCIA

Mulher é baleada e morre dentro de supermercado em Petrolina

A vítima foi baleada e correu para dentro do estabelecimento, mas morreu perto do setor de frios

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/09/2025 às 20:41

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Uma mulher foi assassinada a tiros na tarde desta quinta-feira (4) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Taísa da Conceição Silva foi alvejada e entrou em um supermercado localizado na Avenida Souza Filho, área central da cidade, onde foi atingida novamente.

O crime ocorreu por volta das 14h30 e assustou clientes e funcionários. O crime teria sido cometido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo e disparou contra a vítima, que estava na rua.

Na tentativa de escapar, a Taísa correu para dentro do supermercado, mas foi perseguida e atingida por novos disparos, caindo já sem vida próximo ao setor de frios.

Durante a ação, as pessoas que estavam no local se jogaram no chão em busca de proteção. Logo após o crime, o atirador fugiu na motocicleta pilotada pelo comparsa.

De acordo com a Polícia Civil, Taísa era conhecida por envolvimento com o comércio de drogas no centro da cidade e já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses. Investigações apontam para uma possível disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico na região.

Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Um suspeito chegou a ser detido na tarde desta quinta-feira (4) e uma moto foi apreendida, junto com uma arma de fogo. As investigações seguem em andamento.

