Homem é baleado no mercado público de Brejo do Beberibe, no Recife

Autor dos disparos e a motivação do crime seguem desconhecidas

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/12/2025 às 13:36

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Um homem foi atingido por disparos de armas de fogo no mercado público do bairro de Brejo do Beberibe, na Zona Norte do Recife, na madrugada deste domingo (7). A vítima foi socorrida por testemunhas no local, e encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. O autor dos disparos e a motivação do crime seguem desconhecidas.

Leia a íntegra da nota:

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, no dia 07/12, uma tentativa de homicídio. A vítima, um homem de idade não informada, deu entrada em uma unidade hospitalar local após ser encontrada com perfurações de arma de fogo, em via pública, em Brejo de Beberibe. As diligências foram iniciadas e seguem até esclarecer o fato.”

