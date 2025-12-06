° / °
Morre o jornalista Otávio Toscano, chefe de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco

Profissional estava internado no Hospital São Marcos e integrava a comunicação da PMPE

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/12/2025 às 18:32

O velório será neste domingo (7), no Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/Redes sociais)

O jornalista Otávio Toscano, chefe de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco e ex-editor da Primeira Página do Diario de Pernambuco, morreu na tarde deste sábado (6). Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital São Marcos, no Recife, onde tratava um câncer.

Toscano atuava há nove anos no núcleo de jornalismo da 5ª Seção da PM e foi considerado um profissional exemplar e querido, segundo nota divulgada pela corporação. Antes, trabalhou por mais de duas décadas no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, chefiou o Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Defesa Social e foi correspondente esportivo em diversas Copas do Mundo, construindo uma carreira marcada pela dedicação ao jornalismo.

O velório será neste domingo (7), a partir das 11h, no Memorial Guararapes, em Jaboatão, onde também ocorrerá a cremação, às 17h.

Otávio Toscano , pm , Recife
