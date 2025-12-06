Estado autoriza seleção com 113 vagas para a Secretaria de Educação; entenda
Decreto publicado neste sábado (6) prevê contratação temporária para reforçar o atendimento a estudantes com deficiência
Publicado: 06/12/2025 às 16:40
Transporte escolar (Divulgação)
A governadora Raquel Lyra autorizou a contratação temporária de 113 monitores de Transporte Escolar Acessível, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco deste sábado (6). A medida atende ao Programa PE + Acessível e foi classificada como de excepcional interesse público, garantindo a continuidade do atendimento aos estudantes que dependem de transporte adaptado.
De acordo com o decreto, a seleção será realizada por processo seletivo simplificado, com critérios definidos em portaria conjunta entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação e Esportes. Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser renovados por períodos iguais, respeitando o limite máximo de seis anos, conforme previsto na legislação estadual.
As despesas para a contratação dos profissionais serão custeadas com recursos próprios do Governo.