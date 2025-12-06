° / °
Estudantes participam de Olimpíada sobre direitos das mulheres no Recife

Competição acontece entre os dias 9 e 12 de dezembro na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/12/2025 às 17:57

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco receberá a Olimpíada dos Direitos Constitucionais da Mulher/Reprodução/Internet

O Recife receberá, entre os dias 9 e 12 de dezembro, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, a Olimpíada dos Direitos Constitucionais da Mulher, iniciativa inédita voltada à promoção da cidadania e da igualdade de gênero entre estudantes da rede pública. O projeto busca ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos às mulheres pela Constituição Federal e incentivar o debate sobre prevenção à violência.

A ação é organizada pelo Instituto de Estudos e Cidadania Maria José de Souza em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. Os participantes com melhor desempenho serão premiados com medalhas e um notebook, além de outras certificações previstas no cronograma do evento.

