Estudantes participam de Olimpíada sobre direitos das mulheres no Recife
Competição acontece entre os dias 9 e 12 de dezembro na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco
Publicado: 06/12/2025 às 17:57
A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco receberá a Olimpíada dos Direitos Constitucionais da Mulher (Reprodução/Internet)
O Recife receberá, entre os dias 9 e 12 de dezembro, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, a Olimpíada dos Direitos Constitucionais da Mulher, iniciativa inédita voltada à promoção da cidadania e da igualdade de gênero entre estudantes da rede pública. O projeto busca ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos às mulheres pela Constituição Federal e incentivar o debate sobre prevenção à violência.
A ação é organizada pelo Instituto de Estudos e Cidadania Maria José de Souza em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. Os participantes com melhor desempenho serão premiados com medalhas e um notebook, além de outras certificações previstas no cronograma do evento.
