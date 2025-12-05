Concerto de Natal do Aria Social ilumina a noite recifense com apresentações de canto e ballet

Apresentações seguem até o dia 10 de dezembro em diferentes locais, como o Palácio Campo das Princesas e Instituto Ricardo Brennand

Aria Social promove apresentação de Natal no Palácio do Campo das Princesas (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A noite desta sexta-feira (5) ganhou um brilho diferente no centro do Recife. Sob o céu de dezembro e o reflexo das luzes natalinas, o Concerto de Natal do Aria Social abriu sua 4ª edição transformando a Praça da República em um palco de apresentação de música e dança.

O público, reunido diante do Palácio do Campo das Princesas, assistiu gratuitamente ao espetáculo que celebra o fim do ano e o espírito de fraternidade, em parceria com o governo de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brennand.

“É encantador, porque une a arte ao prédio que já temos. O mais bonito é ver que todos os que se apresentam estão sorrindo. Isso deveria acontecer mais vezes, para que a cidade aproveite melhor seus prédios históricos e a arte pulsante do Recife. Imagine o quanto essas crianças se prepararam para este momento de glória, para serem prestigiadas. A música é tão sublime, tão bem trabalhada. Soube pela internet e vim com uma amiga, viemos de Casa Forte. Sempre que há cantatas, eu venho”, destaca a administradora Aleteia Abreu, 47 anos.

Grupos se mobilizaram para ir de ônibus presenciar o evento. Moradora de Brasília Teimosa, Edna Barros, de 77 anos, comentou que foi com a vizinhança e que é amante de apresentações natalinas.

“É a segunda vez que assisto ao evento e, desta vez, está ainda mais lindo. Vim com uma turma em um ônibus. Eu gosto muito desses eventos de Natal, pois são especiais. Esta é a segunda apresentação que vejo este ano. Natal, para mim, significa reflexão, perdas e também coisas boas. O repertório natalino é algo lindo, e a música desperta todas essas emoções na gente”, destaca.

As apresentações continuam neste sábado (6) e domingo (7). Nos dias 9 e 10 de dezembro, às 19h30, o concerto seguirá para o Instituto Ricardo Brennand, onde as decorações de Natal se misturam ao museu.

A edição deste ano reúne 162 profissionais em uma engrenagem artística movida por afeto e disciplina. São 144 artistas em cena, entre eles, 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, quatro solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos. Somam-se a eles 17 técnicos e produtores, responsáveis por fazer com que cada luz acenda, cada nota ecoe e cada movimento dê certo.

O espetáculo é regido pela maestrina Rosemary Oliveira, com direção artística e coreografia de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima. Sob as luzes também ganham destaque os figurinos criados por Beth Gaudêncio.

Fundado pela bailarina Cecilia Brennand, o Aria Social forma bailarinos-cantores e insere crianças e jovens no universo da cultura, da arte e do empreendedorismo. Atualmente, atende gratuitamente 580 alunos da Região Metropolitana do Recife e segue aberto à cooperação, por meio de doações via pix, Lei de Incentivo à Cultura ou débito na conta de energia.

Serviço:

Concerto de Natal

Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antônio, Recife

Quando: 05 e 06 de dezembro, às 19h30; e 07 de dezembro, às 17h30

Entrada gratuita

Concerto de Natal

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, Várzea, Recife

Quando: 09 e 10 de dezembro de 2025, às 19h30

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) à venda no site Guichê Web