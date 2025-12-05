Assaltantes levam o carro de vereador do Recife, na Zona Norte
De acordo com o vereador Júnior de Cleto, o veículo foi recuperado poucas horas depois no bairro de Águas Compridas, Olinda, após ter sido rastreado
Publicado: 05/12/2025 às 08:32
Vereador é assaltado no bairro de Linha do Tiro, Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)
“Eu imaginei que pudesse ser uma execução, mesmo sem ter inimigos”, declarou o vereador Júnior de Cleto, após ser assaltado na noite desta quinta-feira (4), no bairro de Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. A ação foi registrada por câmeras de segurança. De acordo com ele, o carro foi recuperado sem os pertences poucas horas depois do ocorrido pelo .
As imagens mostram o vereador dentro de um carro estacionado, acompanhado de um amigo, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa desceu armado e anunciou o assalto.
Após tomar o veículo, a dupla fugiu do local.
Em entrevista à TV Guararapes, o vereador contou que o crime ocorreu logo após ele e o amigo estacionarem o veículo.
“Vim com Carlos deixá-lo em casa. Não demoramos muito. Ele já ia descer do veículo quando uma pessoa bateu no vidro. Pensamos que era alguém conhecido da comunidade. Carlos abriu a porta, porque não conseguimos identificar quem era. Quando abrimos, já nos deparamos com um indivíduo armado, apontando a arma para a gente”, relatou.
Segundo o vereador, após a abordagem o assaltante ordenou que os dois deixassem o carro. “Eu saí correndo e sem olhar para trás”, disse.
Ele informou ainda que no veículo ficaram seus pertences, como computador, celular e outros objetos pessoais.
Recuperação do carro
O vereador afirmou que o veículo, que percorreu o trajeto de Linha do Tiro até Águas Compridas, em Olinda, foi rastreado por meio de um celular que estava no interior do automóvel. Ele disse ter acionado o COPOM, mas não teria recebido auxílio.
Em seguida, foi até o local indicado pelo rastreamento, acompanhado de amigos, e conseguiu recuperar o carro.
“Eu imaginei que pudesse ser uma execução, mesmo sem ter inimigos”, declarou. Ele também comentou que o fato de o veículo ser automático pode ter dificultado a ação dos assaltantes.