Bebê nasce de embrião congelado há 30 anos e bate recorde mundial

O bebê foi gerado a partir de um embrião congelado em 1994

No dia 26 de julho nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, Thaddeus Daniel Pierce, bebê gerado a partir de um embrião congelado em 1994. O intervalo de mais de três décadas entre a fertilização e o nascimento garantiu o recorde mundial de embrião humano mais antigo a resultar em parto bem-sucedido.

O embrião foi originalmente criado nos anos 1990 para Linda Archerd, à época com quatro embriões resultantes de tratamento de fertilização in vitro (FIV). Um deles levou ao nascimento de uma menina, hoje com 30 anos, e os outros três foram criopreservados.



Após se divorciar, Archerd recebeu a guarda dos embriões e optou por disponibilizá-los para “adoção de embrião”, modalidade de doação na qual doadores e receptores têm voz na escolha. Ela escolheu um casal o Lindsey e Tim Pierce, que após sete anos lidando com infertilidade adotou um dos embriões.



