Recém-nascido é encontrado com vida dentro de lixeira em Jaboatão, no Grande Recife

Bebê foi levado ao Hospital Memorial Guararapes, também em Prazeres, em Jaboatão, no Grande Recife (Foto: Marina Torres/DP)

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma lixeira na manhã desta quinta (31) no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O bebê é um menino, com poucas horas de vida, que foi socorrido para o Hospital Memorial Guararapes, na mesma localidade.

A equipe de reportagem do Diario apurou que o bebê foi encontrado por volta das 7h desta quinta (31) por uma aluna de uma faculdade próxima ao local onde fica a lixeira na qual ele foi abandonado. O recém nascido estava enrolado em um saco plástico dentro de uma lixeira, sujo de areia e com formigas. Ele ainda tinha cordão umbilical, o que indica que nasceu poucas horas antes de ser deixado.

O bebê foi levado ao hospital pela mulher que o encontrou e por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBPME). Ele estava com bons sinais de vitalidade quando deu entrada na unidade de saúde. Após receber todos os cuidados, o neném se encontra bem, e realizará exames, de acordo com informações obtidas em primeira mão pelo Diario.

"Ele chegou bem sujo, com formiga, com sinais de fome. Foi acolhido pela equipe, foi higienizado, foi atendido pela equipe de neonatologista. Aparentemente ele estava bem, sem sinal de sofrimento respiratório. Foi encaminhado para o berçário, foi alimentado. Agora a gente acionou a parte de assistente social do hospital, que vai chamar o conselho tutelar, e seguimos no aguardo nos próximos passos", disse uma funcionária que fez parte da equipe que cuidou do bebê.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), confirmou que foi acionado, na manhã desta quinta-feira (31), por volta das 7h, para "atender a uma ocorrência envolvendo um recém-nascido abandonado nas dependências de uma unidade de ensino, em Jaboatão dos Guararapes".

"Ao chegar ao local, a equipe encontrou o bebê ainda com o cordão umbilical, já recebendo os primeiros cuidados de funcionários da instituição de ensino. Em seguida, os bombeiros realizaram o atendimento inicial e conduziram o recém-nascido a uma unidade hospitalar, onde ficou sob responsabilidade da equipe médica", afirma a nota da corporação.

A Prefeitura de Jaboatão informou que o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania foram acionados para tentar localizar os parentes do bebê. Até o momento, ninguém foi à unidade de saúde procurando pelo bebê.