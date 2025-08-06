Recém-nascido encontrado em saco de lixo em Jaboatão recebe alta de hospital

O menino "Vitor" agora está com uma família acolhedora enquanto a família dele é identificada pelas autoridades

Bebê estava internado no Hospital Memorial Guararapes (Foto: Divulgação)

O recém-nascido encontrado em um saco de lixo no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, recebeu alta e deixou o hospital na manhã desta quarta-feira (6). Ele estava no Hospital Memorial Guararapes desde o dia 31 de julho, quando foi encontrado dentro de um saco de lixo próximo à Afya Faculdade de Ciências Médicas, no bairro de Prazeres, por uma estudante da instituição.

O bebê recebeu o nome de Vitor pelos profissionais da unidade de saúde devido à variação da palavra “vitória”. Enquanto estava internado, o recém-nascido apresentou quadro de icterícia (amarelecimento da pele e dos olhos, devido ao excesso de bilirrubina no sangue), passou por tratamento de fototerapia, recebeu vacinas, fez o teste do pezinho e passou por exames.

Agora, Vitor ficará durante dez dias com uma família acolhedora cadastrada no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SAFA), que não poderá adotar a criança.

“A Secretaria de Atenção Social enviou dois técnicos ao hospital, os quais são responsáveis por conduzir a criança à família acolhedora. Atualmente, o Conselho Tutelar não tem conhecimento sobre qual família acolherá a criança, nem onde ela residirá. A juíza convocará a si mesma e ao Conselho Tutelar para uma avaliação do processo, desde a identificação da criança até sua alocação. Embora já tenham os detalhes, a juíza os chamará para prestar esclarecimentos”, explica o conselheiro tutelar do caso, Jason Souza.

Relembre o caso

Após ser encontrado por uma estudante e levado para o Hospital Memorial Guararapes, foi constatado que o recém nascido apresentava sinais de hipotermia e algumas mordidas de formiga. Ele chegou à unidade com 2,980 kg, 46 cm e ainda estava com o cordão umbilical. De acordo com profissionais da unidade, o bebê havia sido deixado na rua logo após ter nascido.

O caso é investigado pela Polícia Civil por meio do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), que fica no bairro da Madalena, na Zona Oeste da capital. O objetivo é identificar a mãe do bebê e entender as circunstâncias do abandono.

