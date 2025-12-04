Brinquedos e alimentos para crianças assistidas por instituições sociais são arrecadados por estudantes do Colégio GGE

A ação faz parte da 15ª edição do Samu Solidário, que busca arrecadar itens para doar a crianças e jovens atendidos por entidades sociais da capital.

Estudantes do Colégio GGE participaram, nesta quinta-feira (4), da 15ª edição do Samu Solidário, iniciativa que arrecada brinquedos e alimentos destinados a crianças e jovens assistidos por instituições sociais do Recife. De acordo com a unidade de ensino, ao longo das últimas semanas o colégio funcionou como ponto de coleta.

Estudantes, familiares, colaboradores e educadores se mobilizaram e contribuíram para reunir uma grande quantidade de itens.

Todo o material arrecadado foi entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), integrando o conjunto de doações enviadas por outras instituições públicas e privadas parceiras da campanha.

Criado em 2010, o Samu Solidário se consolidou como uma ação tradicional do período natalino no Recife, estimulando valores como empatia, responsabilidade social e participação comunitária. Como parte da programação de encerramento, a campanha realizou, na quarta-feira (3), a tradicional Carreata do Papai Noel, que percorreu diversos pontos da cidade recolhendo as contribuições da população — entre elas, as arrecadadas pelo colégio.

