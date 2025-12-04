Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo da Vitoria Cup contra o Defensa y Justicia

Partida está marcada para o dia 8 de janeiro (quinta-feira), às 20h30, na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (4), o início da venda de ingressos para o amistoso contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitória Cup. A partida está marcada para o dia 8 de janeiro, uma quinta-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco, e marcará a primeira vez que a equipe coral atuará diante do torcedor na pré-temporada de 2026.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do torneio, com preços a partir de R$ 35. A organização da Vitória Cup informou ainda que prepara uma surpresa especial para a torcida caso todos os bilhetes sejam esgotados em até 72 horas.

Confira o preço dos ingressos:

Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Pré-temporada

Antes do compromisso internacional frente aos argentinos, o Santa Cruz realizará três jogos-treino no Arruda, todos sem presença de público, nos dias 13, 23 e 30 de dezembro. Os dois primeiros adversários já estão definidos: Laguna-RN e Santa Cruz-RN. Para o dia 30, a diretoria ainda negocia a confirmação de um terceiro oponente.

Retorno à Vitória Cup em julho

O clube também tem programação definida para julho, quando o futebol brasileiro fará pausa devido à disputa da Copa do Mundo. Durante o período, o Santa Cruz voltará a atuar pela Vitória Cup, novamente na Arena de Pernambuco, desta vez contra uma equipe da Espanha — ainda não anunciada oficialmente.

Parceria para 2026

Além da série de amistosos, a Vitória Cup será uma das patrocinadoras do Santa Cruz na temporada de 2026, reforçando a relação entre o torneio e o clube pernambucano.