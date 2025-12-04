Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista
Publicado: 04/12/2025 às 19:07
Seleção Brasileira em amistoso contra Senegal no Emirates Stadium, em Londres ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)
O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.
Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.
No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.
A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.
VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:
1º Argentina
2º Espanha
3º França
4º Inglaterra
6º Holanda
7º Portugal
8º Alemanha
9º Marrocos
10º Colômbia
11º Croácia
12º Uruguai
13º Bélgica
14º Egito
15º Senegal
16º Equador
17º Coreia do Sul
18º Noruega
19º Costa do Marfim
20º Japão
21º México
22º Itália
23º Suíça
24º Gana
25º Estados Unidos
26º Austrália
27º Áustria
28º Argélia
29º Dinamarca
30º Irã
31º Paraguai
32º Canadá
33º Arábia Saudita
34º Turquia
35º Polônia
36º Panamá
37º País de Gales
38º Escócia
39º Tunísia
40º Suécia
41º Irlanda
42º Catar
43º República Checa
44º África do Sul
45º Nova Zelândia
46º Jordânia
47º Bolívia
48º Eslováquia
49º Bósnia e Herzegovina
50º RD Congo
51º Ucrânia
52º Romênia
53º Jamaica
54º Cabo Verde
55º Uzbequistão
56º Irlanda do Norte
57º Albânia
58º Iraque
59º Macedônia do Norte
60º Curaçao
61º Kosovo
62º Haiti
63º Suriname
64º Nova Caledônia