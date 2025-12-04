diariodepernambuco.com.br
Internacional
LISTA

Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

O Mundial contará com 48 participantes, sendo 42 seleções já confirmadas e seis vagas restantes com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/12/2025 às 19:07

Seleção Brasileira em amistoso contra Senegal no Emirates Stadium, em Londres/ RAFAEL RIBEIRO/CBF

O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.

No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.

A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.

VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:

1º Argentina

2º Espanha

3º França

4º Inglaterra

5º Brasil

6º Holanda

7º Portugal

8º Alemanha

9º Marrocos

10º Colômbia

11º Croácia

12º Uruguai

13º Bélgica

14º Egito

15º Senegal

16º Equador

17º Coreia do Sul

18º Noruega

19º Costa do Marfim

20º Japão

21º México

22º Itália

23º Suíça

24º Gana

25º Estados Unidos

26º Austrália

27º Áustria

28º Argélia

29º Dinamarca

30º Irã

31º Paraguai

32º Canadá

33º Arábia Saudita

34º Turquia

35º Polônia

36º Panamá

37º País de Gales

38º Escócia

39º Tunísia

40º Suécia

41º Irlanda

42º Catar

43º República Checa

44º África do Sul

45º Nova Zelândia

46º Jordânia

47º Bolívia

48º Eslováquia

49º Bósnia e Herzegovina

50º RD Congo

51º Ucrânia

52º Romênia

53º Jamaica

54º Cabo Verde

55º Uzbequistão

56º Irlanda do Norte

57º Albânia

58º Iraque

59º Macedônia do Norte

60º Curaçao

61º Kosovo

62º Haiti

63º Suriname

64º Nova Caledônia

 

 

Argentina , brasil , Copa do Mundo , Copa do Mundo de 2026 , Espanha , Favoritos , lista , ranking
