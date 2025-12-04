Raquel Lyra autoriza início das obras do Arco Metropolitano

A ordem de serviço para as obras será assinada pela governadora no dia 12 de dezembro

Governadora Raquel Lyra (Foto: Divulgação)

A governadora Raquel Lyra anunciou que, no próximo dia 12 de dezembro, assinará a ordem de serviço para o início das obras do Segmento 2 do Lote 2 do Arco Viário Metropolitano (AVM), corredor estratégico que ligará o entroncamento da BR-232, em Moreno, ao entroncamento com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. O trecho, com 25,32 quilômetros de extensão, é uma das intervenções viárias mais importantes das últimas décadas em Pernambuco.

O Arco Metropolitano tem como principal objetivo reorganizar a circulação na Região Metropolitana do Recife (RMR), desafogando a BR-101, atualmente saturada pelo intenso fluxo de veículos, e preparando Pernambuco para se consolidar como hub logístico do Nordeste. As obras, que fazem parte do programa PE na Estrada, representam um investimento estimado de R$ 632 milhões.

“Vamos autorizar o início das obras do Arco Metropolitano no dia 12 de dezembro, e as máquinas já começam a trabalhar. Essa é uma notícia aguardada há muitos anos pelo povo pernambucano. Essa obra vai gerar emprego e renda, fortalecer nossa infraestrutura e melhorar a mobilidade de toda a Região Metropolitana. É mais uma entrega do PE na Estrada que transformará a vida de milhares de pessoas, facilitando o escoamento de produtos, reduzindo congestionamentos e garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. É um legado tão importante quanto foi, no passado, a duplicação da BR-232 entre Recife e São Caetano”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O Arco Viário Metropolitano vai conectar áreas de vocação logística e industrial, integrando municípios como Itapissuma, Igarassu, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno e o entorno do Cabo de Santo Agostinho, ampliando o acesso ao Complexo Industrial Portuário de Suape. O corredor vai permitir um novo fluxo de tráfego de passagem, reduzindo a pressão sobre áreas urbanas densas e aumentando a eficiência dos deslocamentos no Grande Recife.

“Essa é uma das obras mais aguardadas da Região Metropolitana e terá impacto em todo o Estado. Vai transformar a logística da nossa economia, reduzir gargalos históricos e marcar um novo capítulo da infraestrutura de Pernambuco”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Intervenções

As obras contemplam uma série de intervenções estruturantes, entre elas:

•serviços de terraplenagem, drenagem profunda e superficial;

•pavimentação rígida e flexível;

•iluminação viária em toda a extensão;

•sinalização horizontal e vertical;

•implantação de dispositivos de segurança;

•adaptação de paradas de ônibus;

•adequações ambientais;

•construção de obras de arte especiais, como viadutos, pontes e travessias.

Entre os equipamentos previstos estão:



•viaduto na interseção com a BR-232;

•ponte sobre o Rio Jaboatão;

•viaduto de acesso a Moreno;

•passarela no Distrito Industrial do município;

•viaduto em formato de ferradura na conexão com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho.