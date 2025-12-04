23 mandados são cumpridos contra tráfico de drogas e armas; PM atuava como informante

A Operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizaddo (Gaeco), nesta quinta (4), em Pernambuco e no Piauí

Armas e drogas foram apreendidas na ação (Divulgação/MPPE)

Onze mandados de prisão e 12 de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta quinta (4) contra uma organização criminoso envolvida em tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo, em dois estados.

A operação identificou que um policial militar agia como informante do grupo, vazando dados sigilosos de operações policiais para alertar os líderes do tráfico sobre ações de inteligência em andamento.

A ação acontece em Pernambuco e no Piauí, envolvendo buscas e prisões em Caruaru e Bezerros, em Pernambuco, e Teresina, no Piauí.

A Operação conta ainda com o apoio do Gaeco do MP do Piauí, das Polícias Civil, Militar e Penal, além da Polícia Judiciária Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco.

As investigações identificaram uma organização criminosa violenta, voltada à comercialização de armas e drogas.

“O grupo atuava como distribuidor "atacadista" de drogas, coordenando o armazenamento e o abastecimento de pontos de venda na região, além de operar um fluxo de compra, venda e manutenção de armamentos e munições”, informou o MPPE, por meio de nota.

Os crimes investigados são de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.