Em evento com Lula, Raquel Lyra rebate vaias: "Se eu fosse homem não estava sendo vaiada"

Governadora também declarou que "nao governa de costas para o estado e de frente para o mar"

Raquel Lyra durante evento de inauguração da Barragem Panelas II (Francisco Silva/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em evento de inauguração de barragem com a presença do presidente Lula (PT) em Cupira, no Agreste, criticou as vaias que recebeu de parte do público presente. O palanque contava com a presença de João Campos (PSB), prefeito do Recife, que é cotado para a disputa ao governo em 2026 e foi ovacionado durante a cerimônia.

“Não é fácil vir aqui. Se eu fosse homem eu não estava sendo vaiada. Isso não me para. Isso me traz mais forças pra fazer mais”, declarou. Entre os que discursaram, Lyra foi a única que começou a fala ao lado do presidente no púlpito, o que contribuiu para atenuar as vaias.

“Não estamos aqui tratando das próximas eleições. Nós estamos aqui cuidando das próximas gerações. Eu como governadora de Pernambuco tenho o compromisso de não desviar meu foco um segundo sequer. Quando a gente perde o foco, perde o prumo e eu não fui eleita para estar em cima do palanque mas para governar”, acrescentou a gestora.

A governadora também disse ser momento de união no estado, acrescentando que eleição “se decide na urna”. “A primeira mulher governadora de pernambuco que vocês elegeram pra fazer diferente e fazer diferença não governa de costas pro estado e de frente para o mar. Ela sai do gabinete todo dia”, disparou.

“Agora é tempo de governar e cuidar”, emendou. “Eu não quero saber de vermelho, branco, roxo, amarelo. Eu quero saber de uma bandeira só”, disse, exibindo a bandeira de Pernambuco em seguida.

Obras

Raquel Lyra também destacou a situação de obras paralisadas no estado. Ela lembrou que, das cinco barragens de contenção que formavam um cinturão prometido pelo ex-governador Eduardo Campos em 2010, apenas uma havia sido entregue. A segunda, de Panelas II, começou a operar nesta terça-feira (2) em Cupira.

“A primeira estamos entregando hoje. A segunda, de Gatos, está em obras. A de Igarapeba, o dinheiro vai ser depositado na conta nesta semana. E a de Barra de Guabiraba vamos licitar em janeiro”, prometeu.

Ela também destacou o avanço das obras da adutora do agreste. “até o final do ano nós vamos entregar água em Bezerros, Gravatá, São Bento do Una, Riacho das Almas, Passira e Cumaru”.