Cabeça de idosa encontrada em saco plástico, em Lajedo, tem indícios de perfuração de bala; o corpo ainda não foi achado
Maria Lins de Almeida, de 88 anos, foi assassinada e decapitada na Zona Rural de Lajedo. Um terço católico foi encontrado junto à cabeça dela
Publicado: 04/12/2025 às 10:00
Agentes da Delegacia de Lajedo seguem procurando o corpo da idosa decapitada (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
Agentes da Delegacia de Lajedo seguem procurando o corpo da idosa, de 88 anos, Maria Lins de Almeida, assassinada e decapitada na madrugada da quarta-feira (3), na Zona Rural de Lajedo. A cabeça da vítima foi encontrada em um saco plástico, junto ao terço que usava no pescoço, e sinais de perfurações de bala.
“Ainda não podemos confirmar porque dependemos do resultado da perícia, mas tudo indica que ela foi alvejada por arma de fogo no rosto”, contou o delegado de Lajedo, Cledinaldo Menezes, em entrevista ao repórter policial Adielson Galvão.
Segundo ele, Dona Maria havia sido vista pela última vez às 19h da terça-feira (2). “Acreditamos que ela foi assassinada na madrugada da quarta. Até pelos sinais de hemorragia que podemos identificar, dá para concluir que o crime foi recente”.
A idosa tinha o hábito de fazer caminhadas logo no começo do dia, mas o trajeto era próximo à sua residência, como informado pelo enteado de Dona Maria, José Laurindo. A cabeça da vítima foi encontrada a cerca de dois quilômetros do local.
Conforme as informações apuradas pelo delegado junto aos vizinhos e familiar, Dona Maria era uma simples, religiosa e sem nenhum sinal de inimizades na comunidade.
“Não temos informação alguma de que ela tivesse inimigo, alguém que pudesse ter bastante ódio, porque este tipo de crime denota um ódio exacerbado, mas nada disso a gente identificou”, concluiu.