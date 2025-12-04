Cabeça de idosa de 88 anos é encontrada em saco plástico em Lajedo, Agreste de Pernambuco
A cabeça da idosa de 88 anos, que estava desaparecida desde a terça-feira (2), foi encontrada na Zona Rural de Lajedo
Publicado: 04/12/2025 às 07:40
Delegacia de Lajedo registrou o crime brutal contra a idosa de 88 anos (REPRODUÇÃO)
Um crime brutal aconteceu em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Nesta quarta-feira (3), a cabeça de uma idosa de 88 anos foi encontrada em um saco plástico, jogado em uma estrada, no bairro de Bom Jesus, na Zona Rural do município.
Maria Lins de Almeida havia desaparecido no dia anterior. Segundo relatos dos moradores do bairro, Dona Maria era uma senhora querida por todos e incapaz de fazer mal a alguém.
A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência na quarta-feira, pela Delegacia da 138ª Circunscrição de Lajedo, de “homicídio consumado que matou uma mulher de 88 anos”.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, conclui a nota da PCPE.