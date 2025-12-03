População saqueia carga após acidente que matou três motociclistas na BR-101, em Ribeirão

Acidente aconteceu na BR-101 e populares saquearam carga antes mesmo da retirada dos corpos das vítimas

Populares saqueiam carga após acidente que deixou três mortos na BR-101 (Foto: Reprodução/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que parte da carga de frango de um caminhão envolvido no acidente que matou três motociclistas na BR-101, em Ribeirão, na Zona da Mata, foi saqueada por populares logo após a colisão. O saque ocorreu antes mesmo da retirada das vítimas. Ação foi registrada em vídeos por populares.

O acidente foi registrado por volta das 5h10 desta quarta-feira (3), no quilômetro 148 da rodovia, no sentido Recife. De acordo com a PRF, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção em uma curva, fazendo com que o semirreboque se desprendesse e caísse sobre três motocicletas que passavam pela via. Os três condutores morreram no local.

Um passageiro de uma das motos também ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Ribeirão. Sem a divulgação do nome, não foi possível atualizar seu estado de saúde.

O motorista do caminhão não se feriu. Submetido ao teste do bafômetro, ele apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Policiais civis o conduziram à delegacia para prestar depoimento. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) também realizaram perícia no local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da 71ª Circunscrição, em Ribeirão, como acidente de trânsito com vítimas fatais.