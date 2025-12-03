"Surfe" em ônibus: Grande Recife registra 107 casos e 3 mortes nos últimos dez meses

Com o lema "Pegar bigu e surfar, nem pensar! denuncie quem não anda na linha", o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) lançou campanha educativa, nesta quarta (3), a fim de reduzir as ocorrências do "surfe" em ônibus

Campanha da CTU foi às ruas nesta quarta-feira (DIVULGAÇÃO/CTU)

Prática recorrente no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR), o “surf em ônibus" já ocasionou, segundo dados do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), três mortes até outubro deste ano, além de deixar uma pessoa ferida. Conforme o consórcio, foram contabilizados até o momento 107 registros da prática, o que significa cerca de duas ocorrências por semana em 2025.

Diante desse quantitativo, o CTM e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizaram, nesta quarta-feira (3), uma ação educativa na rua Uriel de Holanda, em frente ao EREM Padre Nércio Rodrigues, visando coibir a prática.

O local em que aconteceu a ação registrou o último acidente com vítima fatal na RMR. No dia 14 de novembro, um jovem de 21 anos, identificado como Jonathan Roberto Nascimento, morreu após pegar um "bigu" (uma variação do "surfe” nos ônibus) em um coletivo entre os bairros de Beberibe e Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife.

Conforme o Relatório Diário de Ocorrências da CTM, agosto foi o mês que mais registrou casos de surf em coletivos em 2025, totalizando 20 casos. Na sequência vem os meses de maio (17 casos), junho (14 casos) e julho (11 casos).

Com relação às empresas que mais registram casos de “surfe” em ônibus, o Consórcio Recife de Transporte (CSR) notificou o maior quantitativo de ocorrências com 59, seguido da Rodoviária Caxangá S/A (20 ocorrências) e a Empresa Metropolitana S/A (13 ocorrências).

Ação educativa

A ação educativa realizada nesta quarta-feira (3), que distribuiu panfletos informativos, abordagens educativas com passageiros e motoristas, teve como tema “pegar bigu e surfar, nem pensar! denuncie quem não anda na linha.”

A ideia da campanha é reforçar que o “surfe”, ato de viajar do lado de fora, nos para-choques ou no teto dos ônibus, não é uma brincadeira e a vida deve ser preservada acima de tudo.

Segundo o CTM, já foram realizadas este ano 12 ações educativas voltadas para a prática, com foco em escolas, terminais integrados e ruas de grande circulação. Além disso, o consórcio vem mapeando os corredores e linhas com maior incidência dessas práticas, especialmente nos fins de semana, feriados e dias de jogos de futebol em situações de risco.

Denúncias

Os usuários podem colaborar denunciando práticas de “surfe” ou “bigu” nos ônibus pelos canais oficiais do CTM:

Central de Atendimento ao Cliente:

0800 081 0158 (segunda a sexta, das 8h às 18h)

WhatsApp: (81) 99488-3999 (todos os dias, das 8h às 18h)

Ouvidoria:

3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.