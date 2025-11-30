Caminhão perde freio e bate em quatro veículos na BR-232, em Pombos, na noite deste sábado (29)

Oito pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo o caminhão e quatro veículos, entre elas estaria uma mulher grávida e uma criança

Caminhão que seguia no sentido Pombos-Recife atingiu quatro veículos (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente envolvendo um caminhão e quatro veículos de passeio deixou oito feridos na noite deste sábado, na BR-232, no município de Pontos, no Agreste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, o motorista do caminhão, que seguia no sentido Pombos-Recife, tentou frear e não conseguiu, perdendo o controle do veículo, no km 63, da BR-232.

O caminhão bateu em um Compass, em duas caminhonetes Frontier e em um Pulse. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado não apresentou anormalidade.

Informações extraoficiais indicam que entre os feridos estão uma mulher grávida e uma criança.

“Os feridos foram encaminhados pelo SAMU e Corpo de Bombeiros para diversas unidades de saúde (Hospital João Murilo em Vitória de Santo Antão, Hospital da Restauração e um hospital em Caruaru)”, relata a nota da PRF.

Apesar do grande número de veículos envolvidos no sinistro, a rodovia não ficou fechada completamente, com uma faixa sendo liberada.

Conforme a PRF informou na manhã deste domingo, com exceção do Compass, que segue no acostamento, todos os veículos já foram retirados da rodovia.