Três motociclistas morrem após semirreboque de caminhão tombar na BR-101, na Mata Sul

Conforme a PRF, o motorista do caminhão perdeu controle do veículo numa curva, o semirreboque se soltou do caminhão e caiu sobre três motocicletas que passavam no local

Semirreboque tombou sobre motociclista na BR-101, em Ribeirão (DIVULGAÇÃO/PRF)

Três motociclistas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (3), no quilômetro 148 da BR-101, no município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul. Uma pessoa que estava na garupa de uma das motos ficou ferida e foi encaminhada pelo Samu para o Hospital de Ribeirão. O sinistro ocorreu por volta das 5h10 da manhã.

De acordo com a PRF, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo enquanto fazia uma curva. O semirreboque se soltou do caminhão e caiu sobre três motocicletas que passavam no local. Os três condutores faleceram no local.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A PRF informou que ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi considerado normal.

Segundo a PRF, a carga de frango que estava sendo transportada foi saqueada. Até a última atualização da corporação, a faixa da direita, sentido Recife, seguia interditada.

Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) da capital.

Conforme a PRF, a Polícia Civil de Pernambuco foi ao local para conduzir o motorista à Delegacia e irá investigar o caso.