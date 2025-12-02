° / °
MEIO AMBIENTE

CPRH embarga obra em barragem de Afogados da Ingazeira por falta de licença

Intervenção na Barragem Zé Mariano era realizada desde domingo sem autorização dos órgãos ambientais

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/12/2025 às 20:52

Barragem Zé Mariano, em Afogados da Ingazeira/Foto: Divulgação

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) embargou, na tarde desta terça-feira (2), uma obra realizada na Barragem Zé Mariano, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A intervenção foi identificada durante uma vistoria dos fiscais do órgão, motivada por denúncias de moradores sobre um possível descomissionamento irregular da estrutura.

Segundo a CPRH, os agentes ambientais verificaram que o serviço vinha sendo executado desde o último domingo (30) sem as licenças obrigatórias da própria agência e da Apac. O proprietário da área esteve no local durante a fiscalização e foi intimado a comparecer à CPRH, no prazo de 48 horas, para apresentar a documentação necessária e prestar esclarecimentos.

Após essa etapa, o órgão deverá analisar quais medidas administrativas serão adotadas. Até a regularização da situação junto aos órgãos competentes, todas as atividades na barragem permanecem embargadas.

Apesar de estar localizada em área privada, a CPRH reforça que qualquer processo de esvaziamento ou descomissionamento de barragem só pode ocorrer mediante autorização ambiental.

