CPRH: número de praias impróprias para banho aumenta quase 100% na última semana em Pernambuco

O informativo balneabilidade, publicado nesta sexta-feira (28), apresentou 11 praias do litoral do estado impróprias para recreação, contra seis da semana anterior

O novo boletim da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) trouxe um aumento de quase 100% do aumento das praias pernambucanas impróprias para o banho em uma semana.

O informativo balneabilidade, publicado nesta sexta-feira (28), apresentou 11 localidades do litoral do estado não indicadas para a recreação, contra seis da semana anterior.

No total, a CPRH faz amostragem em 27 praias, entre Goiana, na Zona da Mata Norte, e São José da Coroa Grande, na Mata Sul. 16 delas estão em condições para o banho.

Dentre as impróprias, Olinda segue liderando o ranking negativo com todas as suas quatro praias. Também chama atenção a inclusão de um dos trechos de Boa Viagem, a do posto 15.

Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:

A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).

Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE). Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Própria

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista Própria

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

