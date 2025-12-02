° / °
Em dez meses, polícia apreendeu 44 quilos de drogas com familiares de presos em portas de presídios

As apreensões são realizadas nas portas de entrada durante as revistas

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/12/2025 às 16:39

Itens apreendidos este ano em portas de presídios do Recife e RMR/Foto: Divulgação/Seap

Somente nos dez primeiros meses de 2025, policiais penais de Pernambuco apreenderam 44.9 quilos de drogas, 43 celulares, 40 litros de bebidas industriais, 16 carregadores e 58 chips telefônicos com familiares e visitantes em 16 unidades prisionais e cadeias públicas do Recife e Grande Recife. Todos eles foram apreendidos na entrada dos presídios.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP-PE) destaca que tem desenvolvido ações para evitar a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais. O objetivo é combater o crime organizado e manter a ordem nos estabelecimentos penais. A ação é feita pelos policiais penais de plantão e a atenção no momento da revista é determinante para o êxito da operação de segurança.

Quando algum visitante é flagrado tentando entrar com materiais do tipo é registrada uma ocorrência e o policial identifica o destinatário daquele produto e o conduz à delegacia para providências cabíveis. Um procedimento administrativo também é aberto em desfavor do detento e determinada a suspensão de visitas.

“É realizado com muito afinco. Trabalhando na prevenção, a Seap evita desgastes posteriores com o acesso indevido a ilícitos pelas pessoas privadas de liberdade, repercutindo na redução da violência dentro e fora do sistema prisional”, destaca o secretário-executivo de Administração Penitenciária, Kleiber Galindo.

