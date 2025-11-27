Na manhã desta quinta-feira (27), foram cumpridos 16 ordens judiciais, sendo 8 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão domiciliar

Operação contra tráfico cumpre mandados de prisão em Pernambuco, Bahia e Ceará (Ascom PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas foi alvo de uma ação policial na manhã desta quinta-feira (27). Intitulada 'Rota 545', a Operação cumpriu 16 ordens judiciais, sendo 8 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão domiciliar.

Segundo as investigações, há indícios de que detentos estejam envolvidos com a organização criminosa.

As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Exu e cumpridas nas cidades de Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Juazeiro do Norte (CE) e Juazeiro (BA).

Iniciada em novembro de 2023, a operação contou com o trabalho de 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações contaram com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), do operacional da Polícia Militar (PMPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS) e das Polícias Civis dos estados do Ceará e Bahia."