Suspeitos de financiamento e tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são alvos da Operação Efeito Helicóptero 2

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quinta-feira (27), a 77ª Operação de Repressão Qualificada do ano, chamada “Efeito Helicóptero 2”. A investigação foi iniciada em outubro de 2022, visando identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação em todo o Brasil. Em outubro de 2023, foi deflagrada a primeira fase.

Nesta quinta, estão sendo cumpridos 29 (vinte e nove) mandados de prisão, 25 (vinte e cinco) mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Recife.

Os mandados estão sendo cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Abreu e Lima, na Região Metropolitana, Tacaimbó e Itaquitinga, no Agreste de Pernambuco, além de Cascavel, no Paraná, Novo Mundo, Corumbá, Eldourado e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Uberlândia e Ituiutaba, em Minas Gerais, São Paulo e Cotia, em São Paulo, e Ji-Paraná, em Rondônia.

Efeito Helicóptero 1

Na primeira etapa da operação, foram cumpridos 84 mandados de busca e apreensão, visando prender 66 suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atuavam em 20 estados brasileiros. A quadrilha movimentou cerca de R$ 500 milhões entre 2021 e 2022, segundo a corporação. Ao todo, 140 pessoas foram investigadas.

Além disso, a 5ª Vara Criminal da Comarca de Recife ordenou o sequestro de veículos e imóveis, bloqueio judicial de contas bancárias e de contas de criptomoedas e revogação do registro e porte de arma de fogo. Pedras preciosas e 3.596 munições