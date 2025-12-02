° / °
Troca de tiros e perseguição em Jaboatão termina com carro capotado e dois homens detidos

A perseguição ocorreu na PE-07, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife; não houve feridos

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/12/2025 às 12:51

Polícia Militar de Pernambuco/Foto: Divulgação

Dois homens, de 18 e 22 anos, foram detidos na noite desta segunda-feira (1º) após uma perseguição policial e troca de tiros na PE-07, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A ação terminou com o veículo em que eles estavam capotou na entrada de Vila Rica, próximo à comunidade Boa Esperança.


De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão receberam informação de que um carro roubado em Limoeiro circulava na área. O veículo foi localizado e, ao receber ordem de parada, os ocupantes não obedeceram.


Durante a perseguição, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Não houve registro de feridos.


Segundo informações da PM, durante a perseguição, o carro perdeu o controle e capotou. Na abordagem, os policiais encontraram pertences da vítima do roubo.


Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de roubo de veículo e desobediência foi registrado na 19ª Delegacia de Prazeres, onde os suspeitos foram apresentados. Ambos passaram pelos procedimentos legais e ficaram à disposição da justiça.

