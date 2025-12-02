Agricultor é morto a golpes de faca em Vitória de Santo Antão; suspeito morava com a vítima

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º), no Sítio Sapo, zona rural de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco

Um agricultor, de 43 anos, foi assassinado a golpes de facão, na madrugada desta segunda-feira (1º), no Sítio Sapo, Zona Rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Cícero Manoel de Moura Júnior teria sido assassinado por Manoel Teodoro Alves, de 58 anos, com quem dividia a residência. Ele foi preso em flagrante.

Segundo moradores da comunidade, após receber os golpes de facão, Cícero conseguiu chegar até a casa de um vizinho, onde relatou que havia sido vítima de um atentado. O agricultor foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

Após receber a denúncia sobre o ataque, a Polícia Militar foi até a residência indicada e encontrou Manoel Teodoro Alves dormindo.

Na residência, os policiais localizaram manchas de sangue e o facão usado no crime. Aos agentes, o suspeito confessou o homicídio, mas não informou qual teria sido a motivação.

A área do crime foi isolada para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). O corpo de Cícero foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado na 17ª Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão. "Após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.

