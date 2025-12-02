Grávida de 4 meses é esfaqueada pelo companheiro no Recife; dois vizinhos também foram feridos

No local, policiais militares foram recebidos a pedradas pelo suspeito; o caso aconteceu em um edifício no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem identificado como Alan Christian Silvestre dos Santos, de 29 anos, foi preso em flagrante após tentar assassinar a companheira, também de 29 anos e grávida de 4 meses, além de dois vizinhos, de 46 e 59 anos, nesta segunda-feira (1º), no Edifício Brasília, localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima havia sido esfaqueada no braço. Ela conseguiu escapar do apartamento e correu em direção à Avenida Dantas Barreto, onde encontrou os PMs.

Eles foram até a residência dela, onde foram recebidos a pedradas pelo suspeito, que estava em cima da marquise do prédio. Chegando lá, os policiais descobriram que outros dois homens, vizinhos do casal, de 46 e 59 anos, também haviam sido esfaqueados pelo suspeito.

Após algum tempo, o envolvido decidiu descer da marquise por um cano na lateral do prédio. Ele foi preso e algemado pela equipe policial na Rua Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia, a mulher e os vizinhos foram socorridos para o Hospital da Restauração, enquanto o suspeito, que também apresentava ferimentos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.

Em nota, a PCPE informou que, após ser detido, o homem foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “O autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça após audiência de custódia”, destacou a corporação.

