O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife; o sobrinho da vítima e alvo dos criminosos foi baleado no pé

Homem é morto a tiros após ser usado como escudo humano pelo sobrinho em atentado no Recife (Reprodução/redes sociais)

Um servente de 56 anos foi assassinado com múltiplos disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (1º), na Primeira Travessa Manoel Salvador, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. A vítima, identificada como José Godofredo Marquês Filho, morreu no local após ser usado como escudo humano pelo próprio sobrinho durante uma tentativa de homicídio.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que dois suspeitos chegam em uma motocicleta e efetuam ao menos seis disparos contra as vítimas.

De acordo com familiares, o alvo dos criminosos era Marcelino Souza Silva, de 30 anos, sobrinho de José.

Segundo o relato, ao perceber a aproximação dos atiradores, Marcelino teria abraçado o tio e o colocado à frente do corpo para se proteger.

José acabou atingido várias vezes e morreu antes da chegada do socorro. Marcelino foi baleado no pé esquerdo e socorrido.

Ainda conforme familiares, os suspeitos foram reconhecidos como “São Paulo” e Adson Leandro José de Lima, de 23 anos.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do Instituto de Criminalística (IC). O corpo de José Godofredo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que os casos registrados como homicídio consumado e tentativa de homicídio estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", destacou em nota.

