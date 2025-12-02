Cliente denuncia ter encontrado barata em molho e mostra insetos em restaurante no Grande Recife

Cliente mostrou dezenas de baratas mortas na cozinha do restaurante (Reprodução/Redes Sociais)

A estudante de Direito Milena Soares denunciou, por meio de vídeos publicados nas redes sociais, ter encontrado uma barata morta dentro do molho teriyaki servido com o prato que consumia no restaurante Taiyang Oriental, no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife . Segundo Milena, ao apertar o molho, o inseto, já morto e em estado de decomposição, saiu de dentro do recipiente. O caso ocorreu no domingo (30), por volta das 13h.

Após identificar o inseto, Milena afirma que vomitou devido à situação. Ela diz que, mais tarde, sua filha também passou mal e precisou ser levada ao hospital.

Ainda no restaurante, a cliente e uma amiga filmaram o interior da cozinha do estabelecimento. As imagens mostram diversas baratas mortas espalhadas pelo chão, algumas próximas a uniformes de funcionários, além de equipamentos aparentemente sujos e alimentos armazenados de maneira inadequada, segundo o relato da cliente. No vídeo, a amiga de Milena questiona funcionários: “Como vocês aceitam trabalhar em um ambiente desse?”

Em uma postagem no Instagram, Milena disse que ficou em estado de choque diante do que considerou uma grave falta de higiene na cozinha. Ela afirmou, ainda, que a estufa de peixes estaria desligada e com mofo, e classificou a situação como um descaso com consumidores que buscam segurança alimentar. A estudante também fez um alerta aos moradores do Janga e região para que verifiquem as condições das cozinhas dos restaurantes antes de se alimentar neles.

O conteúdo rapidamente viralizou nas redes sociais.

Posicionamento do restaurante

Procurado pelo Diario, o restaurante Taiyang Oriental enviou uma nota em que afirma ser “uma empresa séria há mais de 15 anos”, com clientes fiéis e reputação “ilibada”. O estabelecimento diz que nunca sofreu processos durante esse período e que está analisando as imagens de suas câmeras de segurança para apurar o que ocorreu com a cliente.

O restaurante afirma que seus funcionários teriam sido humilhados pela cliente e que há relatos internos de que ela frequenta o local há bastante tempo, mas que “sempre destrata os funcionários e reclama”, sendo “conhecida pelo temperamento alterado”. A empresa também contesta o depoimento de Milena, dizendo que “o prato saiu da cozinha em perfeito estado”.

O estabelecimento menciona ainda que a amiga de Milena seria blogueira e “conhecida por buscar audiência através de polêmicas”. Sobre as imagens feitas dentro da cozinha, o restaurante afirma que havia passado por dedetização, e que as baratas mostradas no vídeo estariam mortas por esse motivo.

O Taiyang Oriental diz que Vigilância Sanitária e Procon estiveram no local nessa segunda-feira (1º) e orientaram formalmente sobre ajustes e procedimentos. Segundo o restaurante, mesmo com a presença das equipes fiscalizadoras, a amiga de Milena teria retornado ao estabelecimento “descontrolada, filmando e gritando”, exigindo que o local fosse interditado. A empresa afirma que os fiscais pediram que ela se acalmasse e informaram que o restaurante não seria fechado.