Homem é preso após botar fogo na casa da ex-companheira e filhos na Mata Norte de Pernambuco

"Vou tocar fogo em tudinho", disse o homem em áudio gravado antes de tentar incendiar a casa com a ex-companheira e os três filhos

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (1º), suspeito de tentar incendiar a casa onde estavam a ex-companheira, de 23 anos, e os três filhos, na Zona Rural de Buenos Aires, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. As crianças têm 7, 5 e 2 anos.

Em um áudio vazado, o suspeito chegou a ameaçar a mulher e os filhos, afirmando que não tinha medo da polícia. “Eu não tenho medo. Eu vou esperar eles chegarem no portão para ver se eles (polícia) me pegam. Vou dizer pra tu: eu vou tocar fogo em tudinho.”

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, o homem chegou a juntar roupas da mulher e dos filhos na frente da casa e ateou fogo.

Acionados por familiares da vítima, PCPE foi até o local e encontrou o homem alterado e demonstrando agressividade. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir por uma área de mata.

A perseguição durou cerca de 40 minutos, até que o homem foi localizado e capturado pela equipe da 58ª Circunscrição de Buenos Aires.

As vítimas foram atendidas no local e, em seguida, encaminhadas a uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Em nota, a PCPE informou que, após ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, o homem foi levado à delegacia e, após os procedimentos cabíveis, ficou à disposição da Justiça.

