Polícia ambiental resgata 55 galos em criatório ilegal em Camaragibe

Todos os galos estavam mutilados e eram utilizados em rinhas clandestinas

Galos estavam mutilados e eram mantidos em condições insalubres (Divulgação)

No último sábado (29), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) resgataram 55 galos utilizados em rinhas clandestinas, em Camaragibe, no Grande Recife. Os animais foram retirados de um criatório ilegal, após receber denúncia sobre condições de maus tratos dos animais.

No local, os galos foram encontrados dentro de gaiolas e compartimentos inadequados, sem água, comida e cercados de sujeira. Todos eles estavam mutilados, com os esporões cortados, sem a recomendação de um médico veterinário, infringindo a legislação ambiental.

A entrada do policiamento no local foi permitida pelo proprietário do criatório, que foi identificado pelos agentes. Ele foi conduzido à delegacia de Camaragibe, para adoção das medidas cabíveis.