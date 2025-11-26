Polícia prende em Salvador homem suspeito de matar jovem na orla do Janga, em Paulista

O suspeito tinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, identificada como Maíssa Batista de Moura Souza. Ela foi morta a facadas

Suspeito amtou jovem a facadas na orla do Janga e acabou detido em Salvador (Foto: PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem de 49 anos acusado de matar Maíssa Batista de Moura Souza, de 24 anos, na praia do Janga, em Paulista, no Grande Recife, no dia 17 de agosto deste ano. Ele estava foragido e foi localizado no município de Salvador, na Bahia, após uma operação conjunta entre a 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios (7ª DPH), o Núcleo de Inteligência do DHPP (NI-DHPP) e a Polícia Civil da Bahia.

Contra o suspeito havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Primeira Vara Criminal de Paulista, pelo crime de feminicídio qualificado, e pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Olinda, relacionados a ameaças, violência psicológica e violação de domicílio.

Segundo a investigação, o homem mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima há cerca de dois anos, marcado por episódios de violência doméstica. Um mês antes do assassinato, Maíssa chegou a ser agredida e manifestou a intenção de encerrar o relacionamento. No entanto, no dia 17 de agosto, os dois se encontraram na orla do Janga, onde a jovem foi morta a facadas.

A apuração também revelou que o suspeito havia ameaçado matar tanto Maíssa quanto a própria esposa. Após o crime, ele confessou à esposa que havia assassinado a jovem. Enquanto o feminicídio foi investigado pela 7ª DPH, os crimes de ameaça, violência psicológica e violação de domicílio ficaram sob responsabilidade da 5ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (5ª DEAM/DPMUL).

Com apoio do núcleo de inteligência, equipes da 7ª DPH seguiram pistas e realizaram diligências que levaram à identificação do paradeiro do suspeito na Bahia. A partir da articulação entre as polícias civis dos dois estados, o homem foi localizado e preso. Ele será encaminhado para Pernambuco, onde ficará à disposição da Justiça.

